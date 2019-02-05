Звезды кино на Берлинале будут ходить по коврам из мусора

Фото: EPA

Красное ковровое покрытие на 69-м Берлинском международном кинофестивале Berlinale в этом году будет сделано из переработанного мусора, который выловили в океане. Об этом сообщило министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ, которое сотрудничает с организаторами фестиваля, передает Deutsche Welle.

Полы трех основных площадок фестиваля покроют 2430 квадратными метрами ковров, для производства которых было использовано 1,6 тонны синтетических отходов, выловленных в море.

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Эта акция должна привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана пластиком.

"Красная ковровая дорожка на Берлинале никогда не была такой зеленой", - заявил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

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По данным министерства, ежегодно в океан выбрасывается около 8 млн тонн пластиковых отходов. В 2050 году в океанах будет плавать больше пластика, чем рыбы, отмечает ведомство.

69-й Berlinale начнется 7 февраля в столице Германии.