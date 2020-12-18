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18.12.2020, 15:53

После забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фото

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После забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фото
После забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фото
После забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фотоПосле забвения. В Риме восстановили один из самых важных памятников бывшей империи – фото

Один из самых важных памятников Древнего Рима, мавзолей первого императора Августа, восстановлен и откроется для посещения в начале следующего года. Об этом заявили власти столицы Италии, пишет Reuters.

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Сообщается, что некогда одно из самых величественных зданий в городе претерпело множество изменений после распада Римской империи: сначала его превратили в укрепленный замок, затем в висячий сад, а после в амфитеатр для корриды и фейерверков.

В начале 20-го века мавзолей был преобразован в огромный театр для концертов и опер, однако с приходом диктатора Бенито Муссолини он был демонтирован. В последствии, отмечает Reuters, строение пришло в упадок и на протяжение нескольких десятилетий находилось в забвении. 

По информации агентства, реставрация обошлась в 10 млн евро.

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Теги: рим, италия, архитектура, история, культура
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