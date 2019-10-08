Обольститель: премьера осени в театре "Преображение"

Если мужчина не прав, он должен извиниться. Если женщина не права - мужчина тоже должен извиниться. Женская логика - это травма для мужской психики. Она спокойно может доказать, что улитка и черепаха - это одно и то же, или из-за маленького пятна на пиджаке разрушить полквартала. Но если найти к ней ключик ... или револьвер, она сделает вас счастливым человеком, как минимум на весь квартал. Так вот: "можно ли стрелять в женщину? ..." ... "можно НЕ стрелять в женщину?" ... узнаем в спектакле.

Режиссер-постановщик - Владимир Завальнюк

Актеры:

Анна Яремчук

Владимир Завальнюк

Кирилл Булкин

Дмитрий Шпак

Продолжительность действия - 1 год, без антракта.

О театре: как явление, театр Владимира Завальнюка существует уже более двух с половиной десятка лет (в разное время он выступал в различных организационных формах и под разными названиями). Среди творческого багажа режиссера Владимира Завальнюка (и актеров, которые разделяют его театральные и художественные подходы) - такие, как «Саломея» О. Уайльда, «На поле крови» и «Лесная песня» Леси Украински и другие - неоднократно получали признание зрителей и награды престижных международных фестивалей , среди которых «Шермукшнис» (Литва), «One Man Show» (Молдова), «Solo» (Польша) и др. А моноспектакль Владимира Завальнюка «Украинский вертеп» с успехом гастролировала в Португалии, Швейцарии, Германии, Австрии, Польши и многих других странах Европы.

Весомость творческих достижений коллектива подтверждают теплый прием и признание, сопровождавшие выступления театра на многочисленных гастролях и фестивалях в течение последних лет. География этих выступлений включает Херсон, Геническ, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Коломыю, Винницу, Ровно и др.

2016 театр В. Завальнюк «Превращение» получил и международное признание, пройдя со спектаклями «Гамлет» и «Король Лир» отбор на престижный мировой театральный форум - Всемирный Шекспировский фестиваль в Шанхае (КНР), который проводился под эгидой Международного института театра (ЮНЕСКО ), а также на Международный Шекспировский фестиваль в Ереване (Армения) .По результатам выступления театра в г.. Шанхай Генеральный директор МИТ Тобиас Бианконе написал письмо министру культуры и туризма Украины, в котором выразил благодарность и высокую оценку творческим достижениям коллектива, а также его роли в качестве посла Украины на мировой арене.

Театр "Преображение" Владимира Зальванюка - это прежде всего люди с чрезвычайной мощной творческой энергетикой: талантливая актриса театра и кино Анна Яремчук, лауреат премии им В. Стуса, актер, литератор и бард Кирилл Булкин и еще много неравнодушных, креативных актеров, которые любят театр. Театр Владимира Завальнюка - это творческое пространство, где каждый найдет для себя свою самую важную тему, поэтому приглашаем к миру преобразований и открытий, возможно с помощью образов театра "Преображение" вы откроете в себе то, о чем даже не подозревали.

Когда: 24 октября в 19.00

Где: Дом Актера, ул Ярославов Вал 7

Купить билеты: можно приобрести здесь

https://zavalniuk.ticketforevent.com/

https://www.facebook.com/peretvorennya/