"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера

В сети появился трейлер концерта комика Адама Сэндлера - продукта творческого сотрудничества с компанией Netflix. Ролик появился на канале стримингового сервиса в YouTube.
Это выступление станет первым в карьере актера за 14 лет.
Режиссером проекта стал Стивен Брилл, который работал с Сэндлером на восьми концертах.
Спешл выйдет на телеканале Netflix 23 октября этого года.
Адам Сэндлер - американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Известен по ролям в таких фильмах, как "Счастливчик Гилмор", "Большой папа", "Миллионер поневоле", "50 первых поцелуев", "Управление гневом".
1 октября киностудия Sony Pictures представила первый трейлер комедии "Холмс и Ватсон".