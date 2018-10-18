Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Комедийный концерт станет первым для Адама Сэндлера за 14 лет

Реклама
Реклама

В сети появился трейлер концерта комика Адама Сэндлера - продукта творческого сотрудничества с компанией Netflix. Ролик появился на канале стримингового сервиса в YouTube. 

Это выступление станет первым в карьере актера за 14 лет.

Режиссером проекта стал Стивен Брилл, который работал с Сэндлером на восьми концертах.

Спешл выйдет на телеканале Netflix 23 октября этого года.

Адам Сэндлер - американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Известен по ролям в таких фильмах, как "Счастливчик Гилмор", "Большой папа", "Миллионер поневоле", "50 первых поцелуев", "Управление гневом". 

1 октября киностудия Sony Pictures представила первый трейлер комедии "Холмс и Ватсон".

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Netflix, адам сэндлер, комик, 100% свежий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео
В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео
Подозреваемый в убийстве журналистки уже в Болгарии - фото, видео
Подозреваемый в убийстве журналистки уже в Болгарии - фото, видео
Прописка онлайн: как изменится процедура регистрации проживания
Дело Роттердам+: САП пока не нашла виновных
ТЭК Дело Роттердам+: САП пока не нашла виновных
Кабмин снова отложил повышение цены на газ для населения
ТЭК Кабмин снова отложил повышение цены на газ для населения
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео
В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео 09:08
Подозреваемый в убийстве журналистки уже в Болгарии - фото, видео
Подозреваемый в убийстве журналистки уже в Болгарии - фото, видео 08:30
Дарья Белодед завоевала золото еще одного чемпионата мира: видео
Дарья Белодед завоевала золото еще одного чемпионата мира: видео 02:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 