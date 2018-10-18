"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера

Комедийный концерт станет первым для Адама Сэндлера за 14 лет

Реклама

Реклама

В сети появился трейлер концерта комика Адама Сэндлера - продукта творческого сотрудничества с компанией Netflix. Ролик появился на канале стримингового сервиса в YouTube.

Это выступление станет первым в карьере актера за 14 лет.

Режиссером проекта стал Стивен Брилл, который работал с Сэндлером на восьми концертах.

Спешл выйдет на телеканале Netflix 23 октября этого года.

Адам Сэндлер - американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Известен по ролям в таких фильмах, как "Счастливчик Гилмор", "Большой папа", "Миллионер поневоле", "50 первых поцелуев", "Управление гневом".

1 октября киностудия Sony Pictures представила первый трейлер комедии "Холмс и Ватсон".