"Что это?". Появились новые кадры фильма о слоненке Дамбо: видео

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Премьера фильма запланирована на 28 марта 2019 года

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Кинокомпания Walt Disney представила отрывок из фильма "Дамбо", который снял режиссер Тим Бертон, известный по работам над картинами "Алиса в Стране чудес", "Чарли и шоколадная фабрика". Ролик опубликован на канале Walt Disney Studios в YouTube.

Сюжет рассказывает о послевоенных событиях. Артист цирка Холте Фэрриере возвращается в профессию. Вместе со своими детьми Милли и Джо они выхаживают маленького слоненка по кличке Дамбо. Вскоре они выясняют, что благодаря большим ушам, слоненок может летать. Предприниматель Вэндевер решает заработать на необычном таланте Дамбо.

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Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл ("Фантастические твари и где они обитают"), Ева Грин ("Дом странных детей Мисс Перегрин"), Майкл Китон ("Бердмен") и Дэнни Де Вито ("Крупная рыба").

Картина снята по одноименной диснеевской анимации 1941 года, которая получила "Оскар" за лучшую музыку.

Премьера фильма запланирована на 28 марта 2019 года.

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Теги: видео, фильм, Disney, дамбо
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