Джамала вместе с номинантом Грэмми записала новый сингл

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Брайан Тодд охарактеризовал композицию как "гимн сильных женщин"

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Украинская певица Джамала выпустила сингл Solo. Над композицией работал также номинант премии Грэмми Брайан Тодд.

"Работать над этой песней было невероятно интересно. Не перестаю радоваться тому, как новые технологии сегодня позволяют писать музыку с человеком, который находится на другом конце Земли", - рассказала певица.

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В общем же, песню записывали три американских сонграйтера, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус и входили в топ-5 хит-парадов США и Великобритании.

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Теги: музыка, jamala
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