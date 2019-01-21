Дональд Трамп с женой стали номинантами на Золотую малину: видео

Президент США Дональд Трамп номинирован на премию Золотая малина-2019 за худшую мужскую роль самого себя в документальных фильмах "Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?" и "Фаренгейт 11/9". Претенденты названы в традиционном ролике, опубликованном на сайте премии.

Награда за наиболее сомнительные достижения в области кино присуждается накануне вручения Оскара.

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С Трампом конкурируют за премию также Джон Траволта "Кодекс Готти", Брюс Уиллис "Жажда смерти", Уилл Феррелл "Холмс и Ватсон", голос Джонни Деппа из фильма "Шерлок Гномс".

Среди актрис за "малину" поборются Дженнифер Гарнер ("Багровая мята"), Эмбер Херд ("Лондонские поля"), Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых"), Хелен Миррен ("Винчестер") и Аманда Сейфрид ("Клакер").

В номинации Худшая актриса второго плана номинирована первая леди США Меланья Трамп. В этом же списке советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй и актрисы Марсия Гей Харден, Келли Престон, Джаз Синклер.

Следующие номинации:

Худший актер второго плана - Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2"), Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало"), Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон"), Джоэл МакХэйл ("Игрушки для взрослых"), Лудакрис ("Псы под прикрытием").

Худший фильм - "Кодекс Готти", "Игрушки для взрослых", "Холмс и Ватсон", "Робин Гуд: Начало" и "Винчестер".

Худший режиссер - "Холмс и Ватсон" Итана Коэна, "Кодекс Готти" Кевина Коннолли, "Игрушки для взрослых" Брайана Хенсона, "Винчестер" братьев Спириг.

Худший сценарий - "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Игрушки для взрослых", "Кодекс Готти", "Пятьедесят оттенков свободы, "Смерть нации".

Худший ремейк (сиквел, подделка) - "Жажда смерти", "Мег: Монстр глубины" (подделка под "Челюсти"), "Робин Гуд: Начало", "Смерть нации" (ремейк "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии2), "Холмс и Ватсон".

Худший экранный дуэт - Джонни Депп и его быстро угасающая карьера - "Шерлок Гномс"; Дональд Трамп и его нескончаемая мелочность - "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9"; Келли Престон и Джон Траволта "Кодекс Готти"; Любое сочетание кукол и актеров (в частности в эротических сценах) - "Игрушки для взрослых"; Уилл Феррел и Джон Си Райли (портящие двух любимых героев литературы) - "Холмс и Ватсон".

Победители Золотой малины-2019 будут объявлены 23 февраля. Премия была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно.

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