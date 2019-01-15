Это потрясающая штука: Трамп снимался в рекламе McDonald’s

Президент США Дональд Трамп не просто является большим поклонником фастфуда – в 2002 году от снялся в рекламе одного из бургеров McDonald’s. Об этом пишет The Independent.

В ролике будущий хозяин Белого дома общается с другом клоуна Рональда Макдональда по имени Гримас, пытаясь узнать у него секрет бургера Big N ’Tasty.

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"Не знаю, как вы это делаете. У меня случались по-настоящему хорошие сделки, но эта штука (бургер – ред.), она просто невероятная. Big N ’Tasty всего за доллар? Как у вас это получается?", - восхищается Трамп.

Напомним, из-за приостановки работы правительства и нехватки обслуживающего персонала в Белом доме Трамп заказал более 300 бургеров, картофель фри с соусами и пиццу из ресторанов быстрого питания, чтобы угостить на торжественном приеме футболистов Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов.

Трампа спросили, какой у него любимый фастфуд и он ответил: "Если он американский - он мне нравится. Это все - американское".

Президент оплатил заказ самостоятельно.