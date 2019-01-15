Трамп заказал в Белый дом более 300 бургеров и пиццу: фото

Из-за приостановки работы правительства и нехватки обслуживающего персонала в Белом доме, президент США Дональд Трамп заказал более 300 бургеров, картофель фри с соусами и пиццу из ресторанов быстрого питания, чтобы угостить на торжественном приеме футболистов Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов. Об этом сообщает Reuters.

Трампа спросили, какой у него любимый фастфуд и он ответил: "Если он американский - он мне нравится. Это все - американское".

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Трамп оплатил заказ самостоятельно, потому что не хотел откладывать прием спортсменов из-за нехватки персонала в Белом доме в связи с шатдауном.

"Большая часть сотрудников резиденции в Белом доме уволена - поэтому президент лично платит за то, чтобы на мероприятии были представлены некоторые из всеми любимых фаст-фудов", - процитировала пресс-секретаря администрации Трампа Сару Сандерс корреспондент Reuters Роберта Рэмптон.

Фото: Twitter/Roberta Rampton, Taylor Mason, Joe Perticone

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

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