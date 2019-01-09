"Сколько еще крови?": Трамп выступил со специальным обращением

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп обратился со специальным телевизионным обращением из-за кризиса в стране, вызванным прекращением работы правительства. Об этом сообщает Reuters.

Трамп призвал Конгресс все таки дать $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

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"Сколько еще американской крови должно пролиться прежде, чем Конгресс выполнит свою работу?" - сказал президент, убежденный, что нелегальные мигранты представляют для США серьезную угрозу.

Трамп также отметил, что продолжит искать выход из сложившейся ситуации. Ранее появилась информация, что он готов ввести режим чрезвычайного положения, чтобы оплатить строительство стены из оборонного бюджета.

Демократы и оппоненты главы США считают, что он использует ложные утверждения, чтобы выполнить свое предвыборное обещание.

Вслед за Трампом выступили представители демократов - спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер.

Они призвали Трампа перестать создавать кризис и отделить вопрос финансирования стены от шатдауна правительства, чтобы снова позволить ему работать.

“Ни один президент не должен стучать по столу и требовать, что он добьется своего, иначе правительство закроется", - сказал Шумер.

Американское правительство из-за того, что не был принят бюджет, не работает с 21 декабря 2018 года. Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5,6 млрд на строительство стены, поэтому бюджет не был принят.

5 января Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.