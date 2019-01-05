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05.01.2019, 08:59

Трамп готов ввести режим ЧП в США из-за стены

Трамп готов ввести режим ЧП в США из-за стены - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп сказал, что строительство стены - вопрос национальной безопасности, поэтому он готов к чрезвычайному положению

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ABC News

Трамп не раскрыл больше никаких подробностей. 

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Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп рассматривает вариант перепрограммировать бюджет Министерства обороны или еще какого-то ведомства и получить финансирование - такой шаг позволит обойти Конгресс. 

Американское правительство из-за того, что не был принят бюджет, не работает уже 14 дней, с 21 декабря 2018 года. Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5,6 млрд на строительство стены, поэтому бюджет не был принят.

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Теги: чрезвычайное положение, шатдаун, Мексика, дональд трамп, стена
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