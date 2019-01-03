Шатдаун в США затягивается: Трамп не договорился с демократами

"Шатдаун" в США продолжается - президент США Дональд Трамп отказался от плана, который предлагают демократы. Об этом сообщает The Washington Post.
Трамп встретился с лидерами демократов и республиканцев по вопросу финансирования стены, из-за которой и произошел "шатдаун".
Президент по-прежнему хочет получить $5,6 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Демократы предлагают принять ключевые законы, которые позволят частично восстановить работу правительства, но отказываются дать дополнительные деньги на стену.
Трамп на такие уступки не согласился и заявил, что "шатдаун" может длится еще долго, а может и закончится очень быстро.
Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства 21 декабря 2018 года.