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03.01.2019, 06:57

Шатдаун в США затягивается: Трамп не договорился с демократами

Шатдаун в США затягивается: Трамп не договорился с демократами - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп не отступает и продолжает требовать $5,6 млрд на строительство новой стены на границе с Мексикой

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"Шатдаун" в США продолжается - президент США Дональд Трамп отказался от плана, который предлагают демократы. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп встретился с лидерами демократов и республиканцев по вопросу финансирования стены, из-за которой и произошел "шатдаун". 

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Президент по-прежнему хочет получить $5,6 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Демократы предлагают принять ключевые законы, которые позволят частично восстановить работу правительства, но отказываются дать дополнительные деньги на стену.

Трамп на такие уступки не согласился и заявил, что "шатдаун" может длится еще долго, а может и закончится очень быстро.

Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства 21 декабря 2018 года.

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Теги: шатдаун, США, Мексика, дональд трамп, демократы, стена
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