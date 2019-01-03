Шатдаун в США затягивается: Трамп не договорился с демократами

Дональд Трамп (фото - EPA)

"Шатдаун" в США продолжается - президент США Дональд Трамп отказался от плана, который предлагают демократы. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп встретился с лидерами демократов и республиканцев по вопросу финансирования стены, из-за которой и произошел "шатдаун".

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Президент по-прежнему хочет получить $5,6 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Демократы предлагают принять ключевые законы, которые позволят частично восстановить работу правительства, но отказываются дать дополнительные деньги на стену.

Трамп на такие уступки не согласился и заявил, что "шатдаун" может длится еще долго, а может и закончится очень быстро.