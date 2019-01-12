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12.01.2019, 08:53

Шатдаун в США уже обошелся в половину стоимости стены

Шатдаун в США уже обошелся в половину стоимости стены - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Если федеральные учреждения не будут работать еще две недели, то США понесут убытками ту же сумму, которую Трамп хочет получить на стену

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Частичное прекращение работы правительства США уже обошлось около $3,6 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Это больше половины той суммы, из-за которой и произошел шатдаун - почти $6 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Если шатдаун продлится еще две недели, то суммы сравняются.

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8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Это второй по длительности шатдаун в истории США.

Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 января.

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Теги: шатдаун, США, стена, убытки, правительство США
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