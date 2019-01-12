Шатдаун в США уже обошелся в половину стоимости стены

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Это второй по длительности шатдаун в истории США.

Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 января.