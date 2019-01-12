Шатдаун в США уже обошелся в половину стоимости стены

Частичное прекращение работы правительства США уже обошлось около $3,6 млрд. Об этом сообщает CNBC.
Это больше половины той суммы, из-за которой и произошел шатдаун - почти $6 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Если шатдаун продлится еще две недели, то суммы сравняются.
8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Это второй по длительности шатдаун в истории США.
Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 января.