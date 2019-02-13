Кинокомпания MGM представила первый трейлер комедии "Отпетые мошенницы" - ремейка ленты "Отпетые мошенники" 1988 года, которая в свою очередь была ремейком фильма "Сказки на ночь" 1964 года.

Элитную и богатую аферистку сыграла Энн Хэтэуэй. Судьба свела ее с обманщицей более низкого уровня - Ребел Уилсон . Случайно познакомившись в поезде, они решают работать сообща.

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Одна из которых предпочитает тщательно спланированные крупные аферы, другая - быстрые деньги. Хэтэуэй решает обучить ремеслу Уилсон, но на их пути станет наивный миллиардер.

Режиссером фильма стал Крис Эддисон, известный по сериалам "Вице-президент" и "Гуща событий".

Премьера запланирована на май этого года.

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