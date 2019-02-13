Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон снялись в роли аферисток в фильме "Отпетые мошенницы"

Реклама
Реклама

Кинокомпания MGM представила первый трейлер комедии "Отпетые мошенницы" - ремейка ленты "Отпетые мошенники" 1988 года, которая в свою очередь была ремейком фильма "Сказки на ночь" 1964 года.

Элитную и богатую аферистку сыграла Энн Хэтэуэй. Судьба свела ее с обманщицей более низкого уровня - Ребел Уилсон . Случайно познакомившись в поезде, они решают работать сообща.

Реклама

Одна из которых предпочитает тщательно спланированные крупные аферы, другая - быстрые деньги. Хэтэуэй решает обучить ремеслу Уилсон, но на их пути станет наивный миллиардер.

Режиссером фильма стал Крис Эддисон, известный по сериалам "Вице-президент" и "Гуща событий".

Премьера запланирована на май этого года.

Смотрите также: Ответ от женщин. Вышел трейлер фильма "Чего хотят мужчины": видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, трейлер, фильм, Ребел Уилсон, Энн Хэтэуэй
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео
ТЭК Минэкономразвития начислило Нафтогазу пеню в 2,5 млрд грн
Рынок M&A: у инвесторов возвращается интерес к Украине
Экономика Рынок M&A: у инвесторов возвращается интерес к Украине
В ЕС достигли нового компромисса по Северному потоку-2
ТЭК В ЕС достигли нового компромисса по Северному потоку-2
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео 13.02.19, 18:31
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео 13.02.19, 18:14
В Житомирской области река за считанные часы смыла мост: видео
В Житомирской области река за считанные часы смыла мост: видео 13.02.19, 14:28
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 