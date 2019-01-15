Ответ от женщин. Вышел трейлер фильма "Чего хотят мужчины": видео

В сети появился трейлер романтической комедии "Чего хотят мужчины", ремейка фильма "Чего хотят женщины" 2000 года с Мелом Гибсоном и Хелен Хант. Ролик опубликован на канале Movieclips Trailers в YouTube.

В центре сюжета неуспешный спортивный агент Эли Дэвис, которая после удара головой на вечеринке начинает слышать мысли мужчин и строит карьеру благодаря своей сверхспособности.

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Героиня новой картины – спортивный агент Эли Дэвис, известная по драме "Скрытые фигуры" (2016) о темнокожих женщинах в NASA. Также в фильме снялись Джош Бренер, Трэйси Морган, Венди МакЛендон-Кови и Макс Гринфилд. Режиссером выступил Адам Шенкман.

Премьера фильма запланирована на 8 февраля 2019 года.

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