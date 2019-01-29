Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Судя по опубликованному хакером видео, он может находиться в России. Представители Грэмми заявили, что опубликованная информация - фейк

Реклама
Реклама

За две недели до церемонии награждения, хакер взломал Twitter Грэмми и выложил в сеть имена победителей. Об этом сообщает Esquire

Судя по видео, лучшей песней года должна стать Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась".

Реклама

В номинации лучший трек должен победить I Like It американской рэп-исполнительницы Карди Би. 

Награду же за лучший альбом должна получить Тейлор Свифт, которая записала пластинку H.E.R.

Esquire также отмечает, что хакер, который взломал Twitter Грэмми, территориально может находиться в России - на это указывают твиты на русском языке в его аккаунте и вкладка в браузере с сайтом ВКонтакте.

Кроме того, в самом аккаунте хакера everyday4you указано, что его ведет 18-летний москвич. 

Представители Грэмми уже успели прокомментировать ситуацию: "Это фейк. Результаты голосования заранее не может знать никто, даже Американская академия звукозаписи".

Также в Грэмми заявили, что привлекут к решению ситуации юристов.

Официально результаты голосования объявят в ночь с 9 на 10 февраля 2019 года.

Читайте также: Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии

Отправить:
Распечатать:
Теги: хакер, утечка, grammy, грэмми
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
ТЭК Нафтогаз обязали раскрыть получателей крупных премий
В Украине могут запретить пластиковые пакеты
FMCG В Украине могут запретить пластиковые пакеты
Ryanair купил австрийского лоукостера
Транспорт Ryanair купил австрийского лоукостера
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума
Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео
Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео 18:12
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео 15:08
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео 14:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 