Хакер слил в сеть имена победителей Грэмми - видео

За две недели до церемонии награждения, хакер взломал Twitter Грэмми и выложил в сеть имена победителей. Об этом сообщает Esquire.

Судя по видео, лучшей песней года должна стать Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась".

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В номинации лучший трек должен победить I Like It американской рэп-исполнительницы Карди Би.

Награду же за лучший альбом должна получить Тейлор Свифт, которая записала пластинку H.E.R.

Esquire также отмечает, что хакер, который взломал Twitter Грэмми, территориально может находиться в России - на это указывают твиты на русском языке в его аккаунте и вкладка в браузере с сайтом ВКонтакте.

Кроме того, в самом аккаунте хакера everyday4you указано, что его ведет 18-летний москвич.

Представители Грэмми уже успели прокомментировать ситуацию: "Это фейк. Результаты голосования заранее не может знать никто, даже Американская академия звукозаписи".

Также в Грэмми заявили, что привлекут к решению ситуации юристов.

Официально результаты голосования объявят в ночь с 9 на 10 февраля 2019 года.

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