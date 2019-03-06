Китайское чудо: власти записали рэп про успехи страны: видео

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа записало рэп и создало ролик, в котором говорится о последних достижениях страны. Об этом сообщает Quartz.

Видеоклип записали для привлечения внимания к главному политическому событию Китая - Двум сессиям.

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В клипе музыкант Су Хан исполняет песню "Две сессии: в мир из Китая". Артист читает рэп, в котором рассказывает о китайском батискафе, который погрузился на дно Марианской впадины, о посадке ровера на обратную сторону Луны, о запуске самого быстрого суперкомпьютера и первого квантового спутника связи.

Также в клипе говорится о преодолении бедности и уменьшении загрязнения окружающей среды.

Агентство объяснило, что таким образом хочет привлечь внимание молодежи к политическому событию.

Две сессии - ежегодное важнейшее политическое мероприятие в Китае. На собрание съезжаются представители двух структур - Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета. Первая структура - высший законодательный орган (парламент) КНР, вторая - совещательный орган при руководстве страны. В этом году Две сессии начались 5 марта.

5 марта сообщалось, что в китайской провинции Хэнань в древнем захоронении найден бронзовый кувшин с легендарным "эликсиром бессмертия", который часто упоминается в даосских мифах, но ни разу ранее не попадал в руки ученых.