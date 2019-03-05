В Китае в древней могиле нашли "эликсир бессмертия": фото

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В китайской провинции Хэнань в древнем захоронении найден бронзовый кувшин с легендарным "эликсиром бессмертия", который часто упоминается в даосских мифах, но ни разу ранее не попадал в руки ученых. Об этом сообщает Синьхуа.

Могила эпохи Западной династии Хань (202 г. до н.э. - 8 г. н.э.) была обнаружена еще в октябре прошлого года в городе Лоян. Тогда же нашли и 3,5-литровый кувшин с непонятным содержимым. Жидкость источала легкий аромат алкоголя, и ученые решили, что наткнулись на древний сосуд с вином.

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Проведенный анализ показал, что напиток представляет собой смесь индийской селитры и раствора квасцового камня. Как утверждает руководитель раскопок Пан Фушэн, именно эти вещества описаны в древней даосской литературе как основные ингредиенты эликсира, дарующего бессмертие.

Отмечается, что жидкость представляет огромную ценность для исследования представлений древних китайцев о том, как достичь бессмертия, и эволюции китайской цивилизации в целом.

Помимо кувшина с эликсиром в захоронении площадью 210 кв. м были обнаружены и другие бронзовые артефакты, а также расписные глиняные сосуды и нефритовые украшения. Неплохо сохранились и останки погребенного - высокопоставленного представителя китайской знати.

Эликсир бессмертия, остававшийся нетронутым на протяжении двух с лишним тысяч лет, выглядит как почти прозрачная жидкость слегка желтоватого оттенка. Напиток перелили в стеклянную тару и стали исследовать его состав. Выяснилось, что это смесь нитрата калия и алунита с добавлением некоторых других примесей.

Упоминание подобного напитка, дарующего бессмертие выпившему его человеку, можно найти во многих древних культурах. В древнекитайской версии в его состав входили также золото, ртуть, мышьяк и другие несъедобные и даже токсичные вещества.

Как отмечают ученые, исходя из древних текстов, непонятно, пил ли кто-либо этот эликсир на самом деле - или он был лишь частью погребального ритуала и должен был даровать усопшему вечную жизнь уже после смерти.

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Фото: twitter.com/CGTNOfficial