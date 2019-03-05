Сразу шесть тигрят исчезающего вида родились в Китае: видео

В зоопарке города Лоян провинции Хэнань в центральном Китае родились шестеро детенышей южно-китайского тигра. Об этом сообщает Daily Mail.

Тигрята появились на свет в январе 2019 года у двух разных тигриц - трое девочек и трое мальчиков.

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Этот подвид находится под угрозой исчезновения. Они под круглосуточным присмотром, кормят их по шесть раз в день. Сейчас каждый из них весит по 2,5 кг.

Специалисты отмечают, что сам по себе факт беременности хотя бы одной из самок в неволе – уже счастливое событие. Когда две самки из одного прайда дают потомство одновременно - большая редкость.

Китайский тигр - подвид тигра, который находится под наибольшей угрозой исчезновения. По оценке экспертов, существует около 20 особей. Один тигренок родился в заповеднике в Южной Африке в ноябре 2007. Это первый случай рождения китайского тигра вне Китая. Недавно южно-китайский тигр был включен в десятку животных мира, которым грозит вымирание в ближайшее время.

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