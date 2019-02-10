В зоопарке Сиднея редкая тигрица родила троих детенышей - видео

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Суматранский тигр - самый маленький из всех тигров, наличие генетических маркеров делают его уникальным подвидом тигра

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Редкая суматранская тигрица по имени Картика родила троих детенышей в зоопарке Таронга в австралийском Сиднее. Видео опубликовано в Facebook WJZ-TV CBS Baltimore

Тигрята родились 17 января. Пополнение в зоопарке Сиднея назвали чрезвычайным успехом. В Индонезии осталось всего лишь 350 особей этого вида.  

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Это две девочки и один мальчик. Имен им пока не давали. С отцом тигрят, Кларенсом, Картику познакомили в 2018 году. Их проверили на совместимость в зверинце и отмечают, что это была любовь с первого взгляда.

Недавнее генетическое исследование выявило присутствие генетических маркеров, делают суматранского тигра уникальным подвидом тигра. Суматранский тигр - самый маленький из всех тигров. Самец имеет длину 234 см без хвоста и весит около 136 кг. Средняя величина самок 198 см в длине и вес около 91 кг.

Этот подвид находился на грани исчезновения и занесен в категорию "таксоны в критическом состоянии" Красного списка угрожаемых видов.

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Теги: размножение, индонезия, Австралия, тигр, зоопарк, Сидней, тигрица, тигрята
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