Самолетом из Таиланда в Индию прибыл в чемодане леопард: видео

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Животное было спрятано в пластиковую коробку для продуктов

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2 февраля таможенники в аэропорту города Ченнаи в Индии обнаружили в багаже ​​пассажира, прибывшего из Таиланда, детеныша леопарда в возрасте одного месяца. Об этом сообщает India Today.

45-летний мужчина прилетел рейсом из столицы Таиланда. На таможенном контроле из его чемодана исходил странный звук. После проверки там обнаружили детеныша леопарда весом около 1 кг, который был спрятан в пластиковом пищевом контейнере.

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Издание отмечает, что животное было "в шоковом состоянии и выглядело слабым".

Полиция начала расследование. Пассажир, который привез в сумке леопарда, подозревается в в членстве в международной группе контрабандистов. На вопросы отвечать он отказался.

Ветеринары отвезли леопарда в Зоологический парк Arignar Anna Zoological Park города Ченнаи на реабилитацию. 

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Теги: Индия, контрабанда, таиланд, леопард, детеныш леопарда
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