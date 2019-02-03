Самолетом из Таиланда в Индию прибыл в чемодане леопард: видео

2 февраля таможенники в аэропорту города Ченнаи в Индии обнаружили в багаже ​​пассажира, прибывшего из Таиланда, детеныша леопарда в возрасте одного месяца. Об этом сообщает India Today.

45-летний мужчина прилетел рейсом из столицы Таиланда. На таможенном контроле из его чемодана исходил странный звук. После проверки там обнаружили детеныша леопарда весом около 1 кг, который был спрятан в пластиковом пищевом контейнере.

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Издание отмечает, что животное было "в шоковом состоянии и выглядело слабым".

Полиция начала расследование. Пассажир, который привез в сумке леопарда, подозревается в в членстве в международной группе контрабандистов. На вопросы отвечать он отказался.

Ветеринары отвезли леопарда в Зоологический парк Arignar Anna Zoological Park города Ченнаи на реабилитацию.

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