Мрачный тизер финала "Игры престолов" и дата выхода: видео

Телеканал HBO опубликовал тизер восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов" и обнародовал дату премьеры. Ролик опубликован на официальном канале сериала в YouTube.

Первая серия (из шести) выйдет на экраны в США 14 апреля.

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Из двухминутного ролике мы видим, что Джон Сноу, Арья и Санса Старк воссоединились и встретились в крипте Винтерфелла. Мы слышим голоса мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда.

Также трое героев сериала увидели и свои статуи.

Вой ветра и хруст льда оповещает о приближении армии Короля ночи.

Ранее канал HBO показал очередной тизер сериала, но точную дату премьеры финального сезона не раскрывали.