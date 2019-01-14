Мрачный тизер финала "Игры престолов" и дата выхода: видео

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Премьера восьмого сезона сериала состоится 14 апреля

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Телеканал HBO опубликовал тизер восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов" и обнародовал дату премьеры. Ролик опубликован на официальном канале сериала в YouTube.

Первая серия (из шести) выйдет на экраны в США 14 апреля.

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Из двухминутного ролике мы видим, что Джон Сноу, Арья и Санса Старк воссоединились и встретились в крипте Винтерфелла. Мы слышим голоса мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда.

Также трое героев сериала увидели и свои статуи. 

Вой ветра и хруст льда оповещает о приближении армии Короля ночи. 

Ранее канал HBO показал очередной тизер сериала, но точную дату премьеры финального сезона не раскрывали.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

Смотрите также: Схватка льда и пламени. Тизер финального сезона "Игры престолов"

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Теги: кино, трейлер, сериал, фильм, Игра престолов, тизер, что посмотреть, финальный сезон
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