Музей Сальвадора Дали "оживил" художника: видео

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В американском музее создали интерактивную копию Дали, которая "говорит" цитатами художника

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Музей Сальвадора Дали во Флориде провел выставку Dalí Lives, на которой "оживил" художника на экране, сообщает The Verge.

Организаторы создали интерактивное изображение художника. Они сняли актера в полный рост, а затем "наложили" лицо Дали.

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Экранная копия художника говорит цитатами сюрреалиста, озвученными актером с похожим акцентом - смесью французского, испанского и английского. Также с помощью искусственного интеллекта удалось скопировать мимику художника.

Посетители музея могут "поговорить" с Дали. Для этого они должны нажать на дверной звонок, после чего на экране появляется художник и начинает рассказывать о своей жизни. Для выставки отсняли много материала, поэтому копия часто меняет поведение и фразы.

Над проектом работали приблизительно полгода. 

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Теги: Сальвадор Дали, выставка, художник
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