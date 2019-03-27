Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 10:44

В венском Бельведере зазвучит украинский язык

В венском Бельведере зазвучит украинский язык - Фото
Бельведер (фото - EPA)

Ожидается, что аудиогид на украинском языке в музейном комплексе появится через 3-4 месяца

Реклама
Реклама

У посетителей дворцового музейного комплекса Бельведер в столице Австрии Вене в ближайшем будущем появится возможность использовать аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Facebook

"Со всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться об аудиогиде на украинском языке", - сказал он.

Реклама

По словам дипломата, теперь аудиогид должны записать и разместить. "Ожидаем через 3-4 месяца", - уточнил Щерба.

Шедевр эпохи барокко состоит из двух дворцов (Верхний и Нижний Бельведер). 15 мая 1955 года в Верхнем Бельведере состоялось подписание декларации независимости Австрии.

Читайте также: Казахстан уберет надписи на русском языке со своей валюты

Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Щерба, австрия, украинский язык, вена, Бельведер, аудиогид
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 