В венском Бельведере зазвучит украинский язык

Бельведер (фото - EPA)

У посетителей дворцового музейного комплекса Бельведер в столице Австрии Вене в ближайшем будущем появится возможность использовать аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Facebook.

"Со всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться об аудиогиде на украинском языке", - сказал он.

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По словам дипломата, теперь аудиогид должны записать и разместить. "Ожидаем через 3-4 месяца", - уточнил Щерба.

Шедевр эпохи барокко состоит из двух дворцов (Верхний и Нижний Бельведер). 15 мая 1955 года в Верхнем Бельведере состоялось подписание декларации независимости Австрии.

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