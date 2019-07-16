Начались съемки сиквела прошлогоднего блокбастера "Тихое место"

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Продолжение необычного фильма ужасов выйдет 20 марта 2020 года

Голливудский режиссер и сценарист Джон Красински продемонстрировал в Twitter, что начались съемки сиквела фантастического саспенс-хоррора "Тихое место" (A Quiet Place), выложив фото с площадки.

Первый фильм с бюджетом $17 млн вышел в 2018 году и неожиданно собрал в мировом прокате более $300 млн. В нем рассказана история семье на отдаленной ферме: люди пытаются остаться в живых в постапокалиптическом мире, где люди почти истреблены слепыми агрессивными монстрами, которые атакуют на звук. Легендарный писатель "ужасов" Стивен Кинг был в восторге от картины.

Действие сиквела A Quiet Place 2 будет происходить после событий в первой части, но, по задумке сценариста, "с аналогичными историями и в других местах на планете".

Главную роль Красински уже точно не сыграет. Помимо него, в первом фильме снялись Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс: все они будут в продолжении. Кроме того, в ленте снимется Киллиан Мерфи.

Оператор сиквела - не Шарлотта Брюус Кристенсен, как предполагалось ранее, а Полли Морган (сериал "Легион"). Фильм снимают американские студии Platinum Dunes и Sunday Night Productions.

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Теги: сиквел, Тихое место, кино, хоррор, фантастика, Paramount Pictures
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