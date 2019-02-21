Названы победители музыкальной премии BRIT Awards: видео

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Явных фаворитов в этом году нет

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Вчера, 20 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения главной британской музыкальной премии BRIT Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Ведущий шоу австралийский актер Хью Джекман открыл церемонию номером по мотивам фильма "Величайший шоумен". На сцене выступали Джордж Эзра, Little Mix, Джорджа Смит, группа 1975, Джесс Глинн в дуэте с H.E.R, квартет из Дуа Липы, Сэма Смита, Кельвина Харриса и Rag’n’Bone Man, Пинк.

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Исполнителей, которые бы стали явными фаворитами в этом году нет. По две статуэтки получили группа 1975 и певец Кельвин Харрис (Calvin Harris).

Выделилась американская певица Пинк (P!nk), которая единственная в истории BRIT Awards из иностранных исполнителей получила специальную премию за выдающийся вклад в музыку.

Лучшим синглом года стала песня (Dua Lipa) и Кельвина Харриса (Calvin Harris) "One kiss".

Лучше певицей стала Джорджа Смит (Jorja Smith), а певцом - Джордж Эзра (George Ezra). 

Лучшим британским видеоклипом признано видео на песню "Woman Like Me" женской поп-группы Little Mix и Ники Минаж (Nicki Minaj).

Список победителей BRIT Awards-2019:

  • Лучший британский исполнитель: Джордж Эзра (George Ezra)
  • Лучшая британская исполнительница: Джорджа Смит (Jorja Smith)
  • Лучший британский сингл: Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss
  • Британский прорыв года: Том Уокер (Tom Walker)
  • Лучшая британская группа: The 1975
  • Лучший британский видеоклип: Little Mix – Woman Like Me (feat Nicki Minaj)
  • Лучшая иностранная группа: The Carters
  • Лучший иностранный исполнитель: Дрейк (Drake)
  • Лучшая иностранная исполнительница: Ариана Гранде (Ariana Grande)
  • Лучший британский альбом: The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships
  • Лучший британский продюсер: Кельвин Харрис (Calvin Harris)
  • Британский глобальный успех: Эд Ширан (Ed Sheeran)
  • Выбор критиков: Sam Fender
  • Премия за выдающийся вклад в музыку: Пинк (Pink)

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Теги: видео, музыка, премия, BRIT Awards, победители
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