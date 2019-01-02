Объявлена дата выхода нового сезона "Очень странных дел": видео

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала "Очень странные дела" и объявил дату его выхода.

Новый сезон выйдет 4 июля.

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Видео представляет собой нарезку из новогодней передачи Дика Кларка 1985 года и рекламы торгового центра Starcourt. В конце ролика говорится: "Одно лето может изменить все". Эта же фраза есть на первом постере нового сезона.

Ранее в сети представили официальный телевизионный трейлер фантистического супергеройского фильма "Капитан Марвел". Фильм практически никак не связан с событиями предыдущей картины "Мстители: Война бесконечности", где суперзлодей Танос уничтожает половину населения Вселенной. Продолжение этой сюжетной линии будет в "Мстителях-4", которые выйдут весной немного позже.