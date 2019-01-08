Рэперша CupcakKe госпитализирована после твита о самоубийстве

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Чикагская полиция заявила, что Элизабет Харрис доставлена в больницу для "оценки ее психического состояния"

Реклама
Реклама

Популярная американская рэперша CupcakKe госпитализирована полицией в психиатрическую клинику после сообщения в Twitter о том, что она собирается совершить самоубийство. Об этом пишет ВВС.

"Я намерена совершить самоубийство", - написала CupcakKe, чье настоящее имя - Элизабет Харрис.

Реклама

Перед этим она разместила несколько твитов о предательстве и оскорблениях со стороны мужчин.

Чикагская полиция заявила, что CupcakKe доставлена в больницу для "оценки ее психического состояния", а не из-за полученных травм.

Ее поклонники и артисты, с которыми сотрудничала CupcakKe, например, Charli XCX, оставили более 10 тысяч комментариев, в которых говорят о любви к ней и просят продолжать жить.

Агентство пишет, что Cupcakke привлекла внимание публики своей сексуально откровенной лирикой, в которой рассказывает о мастурбации, женской сексуальности и body positivity.

Она также пользуется уважением членов ЛГБТ-сообщества.

Но, как отмечает ВВС, у Элизабет также есть более мрачные песни, в которых она, в том числе, говорит о самоубийстве.

В 2016 году она выпустила написанный от первого лица трэк Pedophile, в котором рассказывает историю 15-летнего подростка, над которым надругался взрослый.

Известно, что Элизабет воспитывалась одной матерью, а с семилетнего возраста жила в приютах для бездомных.

Французский писатель и телеведущий Ян Муакс вызвал скандал во французском обществе своим публичным заявлением о том, что он предпочитает тела 25-летних женщин телам тех, кому за 50. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: самоубийство, педофилия, рэп, CupcakKe, хип-хоп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Глава УГКЦ счел реальным единение с Православной церковью Украины
Глава УГКЦ счел реальным единение с Православной церковью Украины
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео
Вышел первый украинский трейлер "Счастливого дня смерти-2": видео
Вышел первый украинский трейлер "Счастливого дня смерти-2": видео
Экономика Шинный завод Росава признали банкротом
США угрожают санкциями подрядчикам Северного потока-2 - СМИ
ТЭК США угрожают санкциями подрядчикам Северного потока-2 - СМИ
На АЗС продолжают падать цены на автогаз
ТЭК На АЗС продолжают падать цены на автогаз
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Глава УГКЦ счел реальным единение с Православной церковью Украины
Глава УГКЦ счел реальным единение с Православной церковью Украины
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео
Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео 17:03
Вышел первый украинский трейлер "Счастливого дня смерти-2": видео
Вышел первый украинский трейлер "Счастливого дня смерти-2": видео 16:15
Рэперша CupcakKe госпитализирована после твита о самоубийстве
Рэперша CupcakKe госпитализирована после твита о самоубийстве 15:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 