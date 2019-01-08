Рэперша CupcakKe госпитализирована после твита о самоубийстве

Популярная американская рэперша CupcakKe госпитализирована полицией в психиатрическую клинику после сообщения в Twitter о том, что она собирается совершить самоубийство. Об этом пишет ВВС.

"Я намерена совершить самоубийство", - написала CupcakKe, чье настоящее имя - Элизабет Харрис.

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Перед этим она разместила несколько твитов о предательстве и оскорблениях со стороны мужчин.

Чикагская полиция заявила, что CupcakKe доставлена в больницу для "оценки ее психического состояния", а не из-за полученных травм.

Ее поклонники и артисты, с которыми сотрудничала CupcakKe, например, Charli XCX, оставили более 10 тысяч комментариев, в которых говорят о любви к ней и просят продолжать жить.

Агентство пишет, что Cupcakke привлекла внимание публики своей сексуально откровенной лирикой, в которой рассказывает о мастурбации, женской сексуальности и body positivity.

Она также пользуется уважением членов ЛГБТ-сообщества.

Но, как отмечает ВВС, у Элизабет также есть более мрачные песни, в которых она, в том числе, говорит о самоубийстве.

В 2016 году она выпустила написанный от первого лица трэк Pedophile, в котором рассказывает историю 15-летнего подростка, над которым надругался взрослый.

Известно, что Элизабет воспитывалась одной матерью, а с семилетнего возраста жила в приютах для бездомных.

Французский писатель и телеведущий Ян Муакс вызвал скандал во французском обществе своим публичным заявлением о том, что он предпочитает тела 25-летних женщин телам тех, кому за 50.