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Знаменитый американский режиссер вернулся в рекламу: снял ролик о Hennessy X.O.

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Американский режиссер Ридли Скотт, создатель таких культовых фильмов, как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор", а также "Царство небесное" и "Марсианин", снял ролик для Hennessy под названием "Семь миров".

В нем идет речь о семи нотах коньяка Hennessy X.O., которые определили члены Comite de Degustation.

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Над видео работали также специалисты по визуальным спецэффектам из Moving Picture Company, которые помогали режиссеру снимать "Чужого", "Марсианина" и "Бегущего по лезвию".

В 1984 году Ридли Скотт снял рекламный ролик для Apple, который также приобрел культовый статус. В 2003 г. Скотт руководил сьемками видео для Barclays и с тех пор рекламой не занимался.

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Теги: Hennessy, ридли скотт, реклама, алкоголь
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