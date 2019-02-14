Сатану в "Благих знамениях" озвучит голос Шерлока Холмса: видео

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч озвучит Сатану в сериале "Благие знамения", который станет экранизацией одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта 1990 года. Об этом сообщает Deadline.

"Это гигантский анимированый Сатана. Он там появляется, и нам нужен был подходящий актер. Так что мы нашли молодого британского парня", - отметил Гейман.

Реклама

Бог в сериале заговорит голосом актрисы Фрэнсис МакДорманд.

Премьера сериала запланирована на 31 мая 2019 года на Amazon Prime.

По сюжету ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) меняют Антихриста на обычного ребенка и отдают сына дьявола в простую семью, где его воспитают неплохим мальчиком. Агенты Рая и Ада сделали это, чтобы отменить Апокалипсис.

Сценарий телеадаптации написал сам Гейман, а все шесть эпизодов снял Дуглас Маккиннон ("Шерлок", "Доктор Кто").

Бенедикт Камбербэтч – самый известный британский актер. Многие его знают по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок" (2010). Также он играл Хана Нуньена Сингха в фильме "Стартрек: Возмездие" (2013), журналиста Джулиана Ассанжа в триллере "Пятая власть" (2013) и математика Алана Тьюринга в исторической драме "Игра в имитацию" (2014), "Доктор Стрэндж" (2016), "Тор: Рагнарок" и "Мстители: Война бесконечности".

Смотрите также: Вышел трейлер фильма "Brexit" с актером, сыгравшим Шерлока Холмса