Украинская пианистка получила Грэмми: видео

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Надежда Шпаченко номинировалась в этом году на две премии: "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке"

Украинская пианистка Надежда Шпаченко завоевала премию Грэмми в номинации "Лучший классический сборник". Об этом сообщает пресс-служба премии.

Жюри оценили альбом Надежды под названием The Poetry of Places.

На сайте Национального симфонического оркестра Украины сообщается, что Надежда начала композиторскую деятельность еще с тринадцати лет вместе с оркестром Харьковской филармонии.

Она получила звание доктора музыкальных наук и степень магистра в университете Южной Калифорнии, закончив его на "отлично". Сейчас она является профессором фортепиано в Калифорнийском университете Помоны. Регулярно гастролирует по странам Европы и Северной Америки.

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Видео: Nadia Shpachenko, pianist/YouTube

 

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Теги: Надежда Шпаченко, грэмми, пианистка, The Poetry of Places, naras
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