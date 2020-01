Билли Айлиш победила в основных номинациях Грэмми-2020

Билли Айлиш (фото - EPA)

Американская певица 18-летняя Билли Айлиш стала главной победительницей 62-й церемонии вручения премии Грэмми-2020.

Она завоевала награды в основных номинациях: "Альбом года" ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), "Запись года" и "Песня года" ("Bad Guy") и "Лучший новый артист".

Ее дебютная пластинка была признана "Лучшим поп-альбомом" и получила приз в номинации "Лучший продакшн". Брат певицы Финнеас за работу над альбомом удостоен награды "Продюсер года".

В борьбе за премию в номинации "Песня года" Айлиш с треком "Bad Guy" обошла Леди Гагу с песней "Always Remember Us This Way", кантри-исполнительницу Таню Такер ("Bring My Flowers Now"), хип-хоп певицу H.E.R. ("Hard Place") и Тейлор Свифт (трек "Lover").

За звание лучшего нового исполнителя американка смогла опередить Lil Nas X, Lizzo, соул-фанк дуэт Black Pumas, американку Мэгги Роджерс, группу Tank and the Bangas, испанскую певицу Rosalia и британку Yola.

В номинации "Запись года" Айлиш обошла рэп-дуэт Post Malone и Swae Lee, соул-исполнителя Khalid, Ариану Гранде, Lizzo, H.E.R. и рэпера Lil Nas X.

Айлиш лишь уступила победу в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение", где лауреатом стала Lizzo.



Среди других исполнителей исландка Хильдур Гуднадоуттир получила награду за лучший саундтрек (сериал "Чернобыль").

Лучшим музыкальным фильмом был признан "Homecoming" Бейонсе.

В номинации "Лучший альбом разговорного жанра" победила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров "Becoming".

