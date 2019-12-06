"Чернобыль" номинирован на одну из самых престижных премий США

Кадр из сериала Чернобыль (Скриншот видео HBO/Youtube)

Названы номинанты на ежегодную премию в области телевидения от Гильдии сценаристов Америки (WGA). Об этом сообщает Variety.

Сериал "Чернобыль" номинируется в категории Лучший оригинальный сценарий.

"Хранители" отмечены в двух ключевых номинациях – лучшая драма и лучшая новинка.

В разделе комедий оказались финал "Вице-президента", "Барри" и "Удивительная миссис Мейзел", которые ранее уже получали приз WGA. Рядом с ними новые шоу "Жизни матрешки" (Netflix) и PEN15 (Hulu).

В секции Лучший драматический сериал – по два проекта от Netflix ("Корона", "Охотник за разумом") и HBO ("Наследники" и упомянутые "Хранители") и один от Hulu ("Рассказ служанки").

Финальный сезон "Игры престолов", спорно принятый поклонниками, но получивший 10 статуэток на "Эмми", в основных номинациях не присутствует.

Основные номинанты:

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Рассказ служанки"

"Охотник за разумом"

"Наследники"

"Хранители"

Лучший комедийный сериал

"Жизни матрешки"

"Удивительная миссис Мейзел"

PEN15

"Барри"

"Вице-президент"

Лучший новый сериал

"Жизни матрешки"

PEN15

"Хранители"

"Мертв для меня"

"Чем мы заняты в тени"

Лучший оригинальный сценарий

"Чернобыль"

"Настоящий детектив"

"Террор"

"Того"

Лучший адаптированный сценарий

"El Camino: Во все тяжкие"

"Фосси/Вердон"

"Самый громкий голос"

"Невероятное"

Церемония вручения премии состоится 1 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

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