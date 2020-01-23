Украинская пианистка номинирована на премию Грэмми: видео

Украинская пианистка Надежда Шпаченко номинирована на музыкальную премию Грэмми-2020 в категории Классическая музыка. Об этом сообщает в Fаcebook Радио Исландия.

Шпаченко заявлена ​​в двух номинациях: Лучший сборник и Продюсер года в классической музыке за альбом The Poetry Of Places.

В пластинку вошли сольные произведения и исполненные с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.

Надежда Шпаченко – профессор музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В США она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Читайте также: Журнал Rolling Stone назвал 50 лучших альбомов года