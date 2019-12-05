Журнал Rolling Stone назвал 50 лучших альбомов года

Журнал Rolling Stone выбрал 50 лучших музыкальных альбомов 2019 года. Полный список опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался альбом Арианы Гранде Thank U, Next.

Вторую строчку занял Билли Айлиш с альбомом Thank U, Next.

На третьей позиции Лана Дель Рей и ее Norman Fucking Rockwell!

Четвертое и пятое места соответственно у Lover Тэйлор Свифт и X 100pre Бенито Антонио Мартинеза Окасио, более известного как Bad Bunny.

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