Тилль Линдеманн снял в своем клипе украинскую поп-певицу: видео

Участники проекта Lindemann - фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy Петер Тэгтгрен - опубликовали видео для композиции Frau & Mann из нового альбома, в съемках которого принимала участие украинская поп-певица Светлана Лобода.
Композиция вошла в новый альбом проекта Lindemann, который называется F&M и вышел 22 ноября этого года. F&M - это вторая студийная работа музыкантов. Дебютный альбом Skills in Pills появился летом 2015 года.
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