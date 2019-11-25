Тилль Линдеманн снял в своем клипе украинскую поп-певицу: видео

Участники проекта Lindemann - фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy Петер Тэгтгрен - опубликовали видео для композиции Frau & Mann из нового альбома, в съемках которого принимала участие украинская поп-певица Светлана Лобода.

Композиция вошла в новый альбом проекта Lindemann, который называется F&M и вышел 22 ноября этого года. F&M - это вторая студийная работа музыкантов. Дебютный альбом Skills in Pills появился летом 2015 года.

4 ноября Линдеманн и Тэгтгрен выпустили клип на композицию Knebel ("Кляп"). В видеоклипе Линдеманн с цепью на шее и почти по пояс в грязной воде поет в заброшенном доме. По сюжету он сначала съедает живого таракана (или какое-то похожее на таракана насекомое), а потом отгрызает голову живой рыбе.

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