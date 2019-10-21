Новый клип лидера Rammstein делал искусственный интеллект: видео

Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein, в рамках собственного проекта Lindemann выпустил совместно со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном видеоклип на композицию Ich Weiß Es Nich ("Я не знаю"), при создании которого использовался искусственный интеллект. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

В описании проекта говорится, что клип сняли с помощью генеративно-состязательной сети (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритма, в основе которого лежат две нейросети, способные генерировать и анализировать тысячи изображений.

Первая нейросеть создает образцы, а вторая отсеивает правильные от неправильных. После этого GAN выдает новый образец, совместив исходные.

Перед началом работы над клипом искусственный интеллект снабдил большим количеством изображений для создания новой последовательности - получилось черно-белое видео.

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