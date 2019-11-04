Съел живого таракана. Лидер Rammstein выпустил новый клип: видео

Солист легендарной группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy Петер Тэгтгрен в рамках проекта Lindemann выпустили новый клип на композицию Knebel ("Кляп"). Видео опубликовано на YouTube-канале Lindemann.
Композиция войдет во второй студийный альбом Lindemann, который называется F&M.
В видеоклипе Линдеманн с цепью на шее и почти по пояс в грязной воде поет в заброшенном дом. Затем в кадре появляются Тэгтгрен и полностью обнаженная женщина. Вместе с Линдеманном они бредут по какому-то ручью.
По сюжету Тилль съедает сначала живого таракана (или какое-то похожее на таракана насекомое), а потом отгрызает голову живой рыбе.
Клип снимали в затопленной бывшей тюрьме в Эстонии.
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