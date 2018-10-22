Украинский фильм Штангист получил гран-при в Варшаве: видео

"Штангист" получил право побороться за премию Оскар 2020 года

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Украинский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил гран-при в конкурсной программе короткометражных фильмов 34-го Варшавского международного кинофестиваля. Об этом сообщаетв Facebook Госкино.

В агентстве отметили, что вместе с наградой "Штангист" получил право побороться за премию Оскар 2020 года.

Премьера ленты украинского-польского производства состоялась во время фестиваля.

Госкино сообщало, что государственная поддержка фильма составила 1 млн грн - половину бюджета картины.

В ведомстве описывали фильм как историю о цене победы в профессиональном спорте.

Ранее сегодня сообщалось, что фильм "Безумная свадьба" установил новый кассовый рекорд для украинского кино.