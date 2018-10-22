Украинский фильм установил кассовый рекорд

Фото: facebook.com/philip.illienko

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Ленту посмотрели 471 587 зрителей

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Фильм "Безумная свадьба" установил новый кассовый рекорд для украинского кино. Об этом сообщил в Facebook глава Госкино Филипп Ильенко.

По его информации, доходы от продажи билетов на фильм, премьера которого состоялась 4 октября, составляют 40 млн 40 тыс. 839 грн. В целом ленту посмотрели 471 587 зрителей.

Предыдущий рекорд принадлежал анимационному фильму "Похищенная принцесса". По данным сервиса Box Office Mojo, в украинском прокате мульт собрал около 38,7 миллиона гривень.

Комедия "Безумная свадьба" была создана компаниями "Прототип продакшн" и FILM.UA Group при поддержке Госкино. В ведомстве заявляли, что доля госфинансирования составляет 3 млн 240 тыс. грн, общий бюджет картины - 10,8 млн грн.

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