Умер экс-барабанщик культовой британской группы The Cure: видео

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У Энди Андерсона был рак

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Умер бывший барабанщик культовой британской рок-группы The Cure Энди Андерсон. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Андерсену было 68 лет. 17 февраля музыкант написал у себя Facebook, что у него диагностирован рак в терминальной четвертой стадии. Он отметил, что пытается сохранять позитивное настроение и воспринимает болезнь как опыт и еще одно препятствие в жизни.

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Основатель коллектива Лол Толхерст у себя в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего коллеги. 

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти брата The Cure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и отличным музыкантом с замечательным чувством юмора, которое он сохранил до конца", - написал он, добавив, что участникам группы повезло быть знакомыми с ним.

Андерсон присоединился к The Cure в 1983 году после того, как Лол Толхерст перебрался с ударных на клавишные. Барабанщик принял участие в создании альбома The Top, а также синглов Speak My Language и The Love Cats. После ухода из группы он работал с такими музыкантами, как Игги Поп, Джеффри Ли Пирс, Эдвин Коллинз, Питер Гэбриэл и Айзек Хейз.

Вчера сообщалось, что в Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис.

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Теги: смерть, музыкант, культура, The Cure
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