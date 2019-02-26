Умер вокалист Talk Talk Марк Холлис

В Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление родственников и коллег музыканта.

"Шокирован и опечален известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе… На меня оказали глубокое влияние его потрясающие музыкальные идеи", - отметил басист Talk Talk Пол Уэбб.

Реклама

Причину смерти музыканта пока не называют

Группа Talk Talk была основана в 1981 году. Она стала известной благодаря таким хитам, как "Itʼs My Life" и "Such a Shame". После распада Talk Talk в 1991 году Холлис выпустил один сольный альбом.

14 февраля 2019 года в Москве на 69 году жизни умер певец и актер, народный артист России Сергей Захаров, известный в основном по роли в советском мюзикле "Небесные ласточки".