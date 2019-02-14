Умер российский певец Сергей Захаров, звезда "Небесных ласточек"

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В Москве умер певец и актер, получивший популярность после выхода фильма "Небесные ласточки"

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В Москве на 69 году жизни умер певец и актер, народный артист России Сергей Захаров, известный в основном по роли в советском мюзикле "Небесные ласточки". Об этом сообщает Медуза.

В 1974 году Захаров получил первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше.

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Вместе с Захаровым в "Небесных ласточках" сыграли Андрей Миронов и Людмила Гурченко, а главную роль исполнила Ия Нинидзе.

Захаров исполнял как эстрадные композиции и романсы ("Три белых коня", "Татьянин день", "Отцвели хризантемы", "Московские окна", "Очи черные"), так и оперные произведения.

На прошлой неделе в Москве умер Сергей Юрский - популярнейший советский и российский актер театра и кино ("Золотой теленок", "Маленькие трагедии", "Любовь и голуби"), который выступал с осуждением агрессии РФ против Украины. 

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Теги: кино, музыка, культура, мюзикл, Сергей Захаров
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