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08.02.2019, 09:03

Умер Юрский, звезда фильмов "Золотой теленок" и "Любовь и голуби"

Умер Юрский, звезда фильмов "Золотой теленок" и "Любовь и голуби" - Фото
Сергей Юрский в роли "дяди Мити" (скриншот из видеозаписи)

Популярный во времена СССР российский артист резко негативно высказывался о действиях властей РФ против Украины. Ему было 83 года.

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Сегодня утром, 8 февраля, на больничной койке в Москве умер Сергей Юрский — популярный советский и российский актер театра и кино, который выступал с осуждением агресси РФ против Украины. О смерти артиста со ссылкой на источник в Театре имени Моссовета пишет российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Юрскому было 83 года.

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О причинах смерти ничего не говорится.

В первую очередь он известен ролями в фильмах "Любовь и голуби" (дядя Митя), "Республика ШКИД" (директор школы Викниксор), "Золотой теленок" (Остап Бендер), "Место встречи изменить нельзя" (Груздев) и других популярных кинокартинах.

В начале вооруженной агрессии России против Украины Юрский заявил, что политика Москвы по Украине — это "ужасное проявление национального бескультурья". По его словам, заявления об "исконно русской земле Крыма" — примерно то же самое, что претензии жителей современных Греции и Турции на обширные территории этим стран в прошлом.

Призывал российскую оппозицию объединиться, чтобы "спасти России от возврата к сталинизму, от национализма и старческого имперского синдрома, от репрессий во внутренней политике, от тотального воровства и попрания права".

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Теги: агрессия России, Любовь и голуби, смерть, кино, актер, сергей юрский
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