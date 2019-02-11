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Британская академии кино и телеискусств назвала фильм режиссера Альфонсо Куарона "Рома" картиной года

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Вчера, 10 февраля, в Лондоне прошла 72-я церемония награждения лучших фильмов года по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA). Главной картиной года назвали фильм режиссера Альфонсо Куарона "Рома".

Ранее фильм получил уже несколько наград, в том числе "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотой глобус".

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Куарон также удостоился премии BAFTA как лучший режиссер.

Напомним, на кинофестивале Berlinale авторы фильма "Гарет Джонс" перед премьерным показом ленты призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России

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Теги: bafta, кино, Рома, культура, Альфонсо Куарон
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