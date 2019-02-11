Вчера, 10 февраля, в Лондоне прошла 72-я церемония награждения лучших фильмов года по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA). Главной картиной года назвали фильм режиссера Альфонсо Куарона "Рома".

Ранее фильм получил уже несколько наград, в том числе "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотой глобус".

Реклама

Куарон также удостоился премии BAFTA как лучший режиссер.

Напомним, на кинофестивале Berlinale авторы фильма "Гарет Джонс" перед премьерным показом ленты призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России.