В Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения "Грэмми": видео

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В ночь на сегодня в США началась церемония престижнейшей музыкальной премии

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В ночь на сегодня, 11 февраля, в Лос-Анджелесе началась 61-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми".

В этом году церемонию ведет певица R'n'B Алиша Киз.

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В следующих номинациях победили:

Лучший новый артист - Дуа Липа.

Песня года - This Is America - Дональд Гловер (Childish Gambino). Кстати, Гловер стал победителем также в номинациях "лучшая запись", "лучший клип" и "лучшее рэп-исполнение". При этом на церемонию он не явился.

Альбом года: Golden Hour - Кейси Масгрейвс.

Лучшее соло-исполнение в стиле поп: Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Леди Гага.

Лучший вокальный альбом в стиле поп: Sweetener - Ариана Гранде.

Лучшая танцевальная запись: Electricity - Silk City и Дуа Липа с Diplo и Марком Ронсоном.

Лучшая песня в стиле рок: Masseduction - St. Vincent.

Лучшая песня для кино и телевидения: Shallow - Леди Гага и Брэдли Купер (фильм "Звезда родилась"). Эта же композиция стала побидетилем в номинации "лучший поп-дуэт".

Продюсер года: Фарелл Уильямс.

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Теги: музыка, грэмми
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