Вышел новый трейлер фантастического "Хеллбоя" от Marvel: видео

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Антигерою предстоит вступить в битву с Кровавой Королевой

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В сети представлен второй дублированный трейлер нового фантастического фильма о герое комиксов "Хеллбой. Возрождение Кровавой королевы" по одноименным комиксам вселенной Marvel. Видео опубликовано на канале в YouTube. 

Действия разворачиваются в Англии. Главную роль исполнил Дэвид Харбор, бороться с ним будет Мила Йовович - которая играет Нимуэ, супругу Мерлина и Кровавую Королеву. Их последняя битва может привести к апокалипсису. 

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Режиссером фильма выступил Нил Маршал ("Спуск", "Игра престолов").

Авторы пообещают, что картина будет на грани хоррора и кинокомикса.

Также в картине появятся Иэн Макшейн, Софи Оконедо, Брайан Глисон, а Элистер Петри, Дэниэл Дэ Ким и другие.

Премьера запланирована на 11 апреля 2019 года.

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Теги: кино, трейлер, фильм, marvel, Марвел, хелбой
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