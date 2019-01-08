Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео

Студия Marvel представила официальный телевизионный трейлер фантистического супергеройского фильма "Капитан Марвел". Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Новая картина посвящена женщине-супергерою летчице ВВС США Кэрол Дэнверс, которая наделена уникальными способностями. Она оказывается в центре галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами. Действие фильма происходит в 1998 году.

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Фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились. Ожидается, что "Капитан Марвел" выйдет на экраны 7 марта 2019 года.

Это 21 картина киновселенной Marvel - она же будет приквелом ко всем основным сюжетным линиям. Главную роль исполнила Бри Ларсон. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюел Л. Джексон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.

Фильм практически никак не связан с событиями предыдущей картины "Мстители: Война бесконечности", где суперзлодей Танос уничтожает половину населения Вселенной, а в сцене после титров Ник Фьюри успевает включить секретный пейджер и дать сигнал Капитану Марвел. Продолжение этой сюжетной линии будет в "Мстителях-4", которые выйдут весной немного позже.

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