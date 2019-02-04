Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео

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Съемки фильма уже завершены. Ожидается, что фильм выйдет на экраны 7 марта

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В ночь на 4 февраля киностудия Marvel представила новый трейлер фантастического супергеройского фильма "Капитан Марвел". Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Проморолик фильма с Бри Ларсон в главной роли рассказывает о женщине-летчице ВВС США Кэрол Дэнверс, которая наделена уникальными способностями. Героиня оказывается в центре галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами. Действие фильма происходит в 1998 году. 

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Съемки фильма уже завершены. Премьера "Капитана Марвел" в Украине запланирована на 7 марта 2019 года. Фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились. 

В фильме также сыграют Джуд Лоу (доктор Уолтер Лоусон), Бен Мендельсон (главный антагонист, предположительно – лидер расы скруллов) и Сэмюел Л. Джексон (Ник Фьюри).

Это 21 картина киновселенной Marvel - она же будет приквелом ко всем основным сюжетным линиям. Главную роль исполнила Бри Ларсон. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюел Л. Джексон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек. 

Фильм практически никак не связан с событиями предыдущей картины "Мстители: Война бесконечности", где суперзлодей Танос уничтожает половину населения Вселенной, а в сцене после титров Ник Фьюри успевает включить секретный пейджер и дать сигнал Капитану Марвел. Продолжение этой сюжетной линии будет в "Мстителях-4", которые выйдут весной немного позже. 

Ранее вышел один из трейлеров "Капитан Марвел".

Смотрите также: Студия Disney обнародовала даты выхода фильмов до 2020 года 

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Теги: Джуд Лоу, кино, трейлер, тизер, капитан марвел
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