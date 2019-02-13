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Роль писателя сыграл Николас Холт, известный по роли в фильме "Люди Икс. Апокалипсис"

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Компания Fox Searchlight представила первый тизер-трейлер биографической драмы "Толкин" об известном писателе, авторе "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкине. Ролик опубликован на канале FoxSearchlight в YouTube.

Главную роль в картине сыграл актер Николас Холт. Также в фильме снимались Лили Коллинз, Женевьев О'Райли, Дерек Джейкоби, Пэм Феррис, Лора Доннелли и другие.

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Главную роль в картине исполнил актер Николас Холт ("Люди Икс. Апокалипсис"). Супругу главного героя Джона Р.Р. Толкина, Эдит, сыграла актриса Лили Коллинз ("Невидимая сторона").

Сюжет байопика "Толкина" рассказывает о юноше-сироте, который, будучи изгоем, во время учебы находит друзей, любовь и вдохновение для творчества. 

В фильме показаны события на фоне Первой мировой войны и участие ТОлкина в ней на стороне британской армии. Именно это время время вдохновило его на создание "Властелина колец".

Фильм режиссировал Доме Карукоски, картину он поставил по сценарию Стивена Бересфорда и Дэвида Глисона. Над проектом Fox Searchlight работает с 2013 года.

Байопик - это кинематографический жанр и одновременно биографический фильм, рассказывающий о судьбе известной личности.

Премьера запланирована на май 2019 года. 

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Теги: Толкин, Властелин колец, кино, трейлер, фильм, тизер
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